Skenäsfärjan igång igen

Under året har det varit en del problem med färjan mellan Skenäs på Vikbolandet och Säter på andra sidan Bråviken. Vid tre tillfällen har den stått still efter att den gått sönder på grund av maskinella problem. Sammanlagt har den stått still tre veckor, men nu är färjetrafiiken alltså igång igen.

Den trasiga ersättningsfärjan igång

– Det känns väldigt skönt och dessutom är det lite tidigare än beräknat, säger Jörgen Sandström, operativ chef för Skenäsfärjan på Färjerederiet, som lyder under Trafikverket.

Färjan som nu är igång är en ersättningsfärja, som sattes in när den ordinarie färjan gick sönder, men sedan en knapp vecka tillbaka gick ersättningsfärjan också sönder.