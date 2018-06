Skogsbrand vid E4:an utanför Norrköping

En skogsbrand bröt ut vid E4:an utanför Norrköping, sent på lördagskvällen. Larmen från bilister som sett lågorna i skogen började strömma in till räddningstjänsten sent på lördagskvällen, och tre brandstationer skickades till platsen.