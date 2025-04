Slarv i källsorteringen med batterier och videoband: ”Jättestort problem”

Sverige står inför stora utmaningar när det kommer till källsortering av plastförpackningar. Site Zero i Motala ska hjälpa till med just detta, dessvärre når inte all plast anläggningen. Nu tar man emot plast från utlandet för att fylla kapaciteten. Slarv i sorteringen har lett till att miljontals batterier och ett dött vildsvin hamnat i Motala.