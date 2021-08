Under vecka 29 rapporterades 25 nya fall av covid-19 på Gotland, 95 nya fall under vecka 30 och 136 nya fall under vecka 31. Hittills har 48 nya fall konstaterats den här veckan. En person vårdas på sjukhus efter coronasmitta.

– Efter lättnader i restriktionerna som skedde 15 juli i kombination med att man gick på semester och hamnade i ett semestertänk så tror jag många glömde bort att det fortfarande pågår en pandemi, säger Maria Amér.