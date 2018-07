Solskyddskontroll på förskolor ska minska risken för hudcancer

Förskolebarn spenderar mycket av sin tid utomhus, särkilt under sommarmånaderna. Därför behövs ett bra solskydd och en utförlig planering av miljön där barnen är, anser Miljökontoret. Målet är att hitta sätt för minska barnens exponering för skadlig UV-strålning, samt att minska risken för hudcancer längre fram i livet.

– Vi har ju sett att solen kan ge skador på människor i framtiden och just barn har en känsligare hud. Ju yngre de är desto tunnare är huden. Därför har vi velat se till att det på förskolan ska finnas möjlighet till att vara i skuggan samt finnas rutiner för användning av solskyddskrämer och skyddande kläder, berättar Katrin Engman, miljöskyddsinspektör.

Miljökontoret i i Söderköping och Valdemarsvik har under året åkt runt till förskolorna i kommunerna för att undersöka miljöerna, mestadels utomhus. Sedan har man tillsammans med förskolorna diskuterat och lagt fram en åtgärdsplan. På de flesta av förskolorna fick åtgärder vidtas.

– Det kan exempelvis vara att förskolan ska se över sina rutiner vad gäller insmörjning av barn. Att man informerar föräldrarna att smörja in sitt barn innan de kommer dit på morgonen samt att de ska skicka med solkräm och långärmade kläder, förklarar Katrin.

Vad gäller utomhusmiljön kan åtgärderna exempelvis röra sig om att lägga vissa leksaker i skuggan, enklare saker som vattenlek under ett träd eller att sätta upp ett parasoll över sandlådan.

– Barnen vill ju bara leka, de tänker inte på solen. Då är det vårt ansvar att locka in leken i skuggan de soligare dagarna. Just mellan tiderna 11 och 15 är solen som starkast, så då är det viktigast. Vi har även informerat förskolorna om att de ska hålla koll på UV-indexet under dagarna.

Projektet kommer att följas upp i slutet av sommaren genom möten med de olika förskolorna.

Söderköping och Valdemarsviks kommun var inte först i länet med att se över solskydd på förskolor och skolor, i Norrköping gjordes liknande insats för några år sedan.

– Men i övriga kommuner vet jag tyvärr inte hur det ser ut, avslutar Katrin Engman.