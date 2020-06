Sjuksköterskan om medicineringen: ”Hon hade ganska hög konsumtion”

Sjuksköterskan som är specialist inom psykiatri hörs som vittne på begäran av mamman. Hon berättar om mammans psykiska status när hon var patient hos henne.

”Min kontakt med XX har varit som sjuksköterska, att följa henne”, säger hon.

Kvinnan beskriver sitt intryck av mamman i samband med att dottern Esmeralda skulle komma hem till d de biologiska föräldrarna under hösten 2018.

”Hon var väldigt osäker”

”Förr XX var det väldigt svårt. Hon var väldigt osäker ... väldigt mån om att allt skulle bli rätt och bra.”

Sjuksköterskan berättar att hon har varit hemma hos familjen vid upprepade tillfällen från slutet av januari fram till slutet av mars 2019. Så här säger hon om intrycket från det första hembesöket:

”Vid det tillfället var hela familjen hemma. Mitt fokus var att bedöma mammans mående, vilket var mycket bättre då än på hösten. Hon var väldigt lugn. Och det var ganska fin stämning de vuxna emellan”, säger hon.

Vid andra besök upplevde hon mamman som pressad.

”Hon var väldigt stressad över att vara så övervakad. Och att alla bedömde henne utifrån det här med Esmeralda”, säger hon.

Försvarsadvokaten frågar kvinnan om hon haft någon misstanke om att mamman missbrukade. Vittnet svarar nej på den frågan men berättar att mamman har medicin förskriven från mottagningen.

Pressas om läkemedelsförskrivningen

Åklagaren Anna Lander tar vid och frågar mer ingående om läkemedelsförskrivningen. Lander pekar på flera tidiga anteckningar där mamman tagit kontakt med specialistsjuksköterskan i frågor angående läkemedel, via telefonsamtal som vidarebefodras till läkare.

Lander: ”Kommer du ihåg om det har varit några upprörda samtal från mamman?”

Sjuksköterskan: ”Ja, det har det varit. Då handlade det om att hon ville ha stesolidförskrivningar, hon vill ha förnyade recept.”

Åklagaren pekar på journalanteckningar från 2015 där läkare har konstaterat ökad förskrivning skulle innebära överkonsumtion.

”Ja, hon hade ganska hög konsumtion och man beslutade att trappa ner. Det var ju därför jag kopplades in”, förklarar sjuksköterskan.

Åklagaren undrar hur det kan komma sig att vittnet säger att det inte fanns några tecken på missbruksproblematik. Hur förklarar hon då de tidigare journalanteckningarna?

”Hon hade ett beroende av stesolid. En beroendeproblematik. Men under nedtrappningen såg jag ju också att hon hade abstinens. Hon var upprörd över att vi sänkte dosen och det enda vi kan avgöra är ju om någon ser påverkad ut. Om det finns underlag att kräva ett drogprov för att det skulle vara ett sidomissbruk. Det såg jag inte under nedtrappningen, under 2018 fram till 2019”.