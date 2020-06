Kristina Edlund (S), Muharrem Demirok (C), Niklas Borg (M). Foto: SVT

Starka känslor i Linköping efter erkännandet: ”Jag började gråta”

Under tisdagen erkände en 37-årig man dubbelmordet i Linköping 2004. Ett besked som rört upp starka känslor i staden.

– Jag började gråta under mötet, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd.

En 37-årig man är nu anhållen på sannolika skäl, den högre misstankegraden, misstänkt för dubbelmordet 2004 i Linköping då Anna-Lena Svensson och Mohammed Ammouri bragdes om livet. Dagens besked har rört upp många känslor i Linköping. – Det var verkligen alla känslor på en gång och alla sår revs upp igen, samtidigt som jag blev väldigt glad och väldigt lättad. Vi satt på kommunstyrelsemöte när vi fick flashen om att han erkände och då kunde jag inte hålla igen. Jag började gråta under mötet. Jag tror inte människor förstår vilket trauma det här har varit under alla år, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd i Linköping. ”Ett sår familjerna delat med alla i Linköping” Muharrem Demirok beskriver det sexton år gamla dubbelmordet som ett livslångt sår. – Familjerna kommer inte att få tillbaka sina nära och kära. Det är ett livslångt sår, men förhoppningsvis får de ett avslut nu och kan börja läka. Det här är ett sår som familjerna delat med alla oss i Linköping, ett kollektivt sår som vi nu kan läka tillsammans, säger han. ”Många hade gett upp” Även Niklas Borg (M), kommunalråd, är lättad över dagens besked. – Det är väldigt välkommet och jag är faktiskt väldigt glad över att det här nu får sin lösning, både för Linköpingsbornas skull och för de anhöriga till offren. Jag tror många hade gett upp att vi någonsin skulle få se en lösning på det här. Men det känns fantastiskt bra att det nu verkar som vi får det, säger han. ”Det känns bra idag” Kristina Edlund (S), är även hon glad över att dubbelmordet nu ser ut att få sin lösning. – Jag är både glad och lättad för de anhörigas skull som har fått vänta 16 år på det här. Jag blev tårögd när jag läste pappans första kommentarer. Det känns som rättvisan äntligen har kommit, säger Hon. Hon tror att det betyder mycket för Linköping att fallet nu ser ut att ha fått sin lösning. – Jag kommer själv ihåg den här dagen och det är säkert många Linköpingsbor som har funderat över den här situationen och det är nog många som känner samma känslor som mig och skänker mycket tankar till de anhöriga som drabbades. Det känns bra idag, säger Kristina Edlind. Dela på Facebook Dela på Twitter

