Trafiken påverkades av felet i nästan två timmar, men enligt SJ började tågtrafiken att rulla igen klockan 19.21 under fredagskvällen.

Enligt SJ kan vissa följdförseningar förekomma.

Trafik på sträckorna Stockholm C – Malmö C och Linköping C – Stockholm C – Gävle C – Ljusdal, samt pendeltågstrafiken i Östergötland påverkas.