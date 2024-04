Corren uppger det är ett godståg som har spårat ur cirka 100 meter från perrongen i Linköping.

Det finns ännu ingen prognos för när trafiken går som planerat igen. Stationer som påverkas av stoppet är:

Linköping C, Malmö C, Lund C, Eslöv, Hässleholm, Alvesta, Nässjö C, Aneby, Tranås, Boxholm, Mjölby, Mantorp, Vikingstad, Linghem, Kimstad, Norrköping C, Katrineholm C, Södertälje Syd, Stockholm C