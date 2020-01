Sökande i Jönköpings län får mest pengar per invånare, men därefter kommer Gotlands län på andra plats och Östergötland på tredje. Gotland har hittills fått utbetalt 542 kronor per invånare under perioden 2009 till och med sista november förra året. Motsvarande siffra för Östergötlands län är 508 kronor per invånare.

Det är staten, som via Energimyndigheten och länsstyrelserna, betalar ut stöd för installation av solceller.