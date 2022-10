Elprisökning på 900 procent i Ydre – riskerar att omkullkasta ekonomin

I samband med redan höjda utgifter när det kommer till livsmedel och drivmedel riskerar nu verksamheter som använder mycket el att kasta omkull ekonomin.

Kommunen kunde i slutet av augusti konstatera att elpriserna fördubblats mot deras budget på 50 öre per KWh. Men det ser inte ut att sluta där – nu befarar kommunens prognoser en elprisökning från 50 öre till 450 öre per KWh under hösten, en ökning på 900 procent.

Ser till alla åtgärder

– Som en kollega sa till mig att tomgångsel är något som vi kan titta på. Saker och ting som står drar ström som kanske inte behöver sitta i kontakten.

Nu tittar kommunen på åtgärder för att få ner kostnaderna, berättar Jonas Arpzell, ekonomichef på Ydre kommun. Bland annat ser de över möjligheterna att sänka temperaturen inomhus och drifttider för ventilationen. Vad som skulle kunna hända om utgifterna blir för höga för Ydre kommun kan Jonas Arpzell inte gå in på.

Hur ser ett värsta scenario ut för kommunen?

– Jag kan inte fundera i det. Jag tycker att vi är i ett värsta scenario redan nu, säger Jonas Arpzell på Ydre kommun.

Hör ekonomichefen i Ydre kommun beskriva energiläget i klippet ovanför.