Här är fem vanliga frågor om TBE

Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte. Sjukdomen är dödlig, men ytterst få dödsfall inträffar i Sverige. Informationen nedan kommer från 1177 och Folkhälsomyndigheten.

Hur stor är risken att smittas av TBE?

Även i riskområdena är det högst två av hundra fästingar som är bärare av viruset. De flesta som smittas av TBE blir inte alls sjuka men 10-30 procent får influensaliknande symptom.

20–30 procent drabbas därefter av en andra TBE-fas.

De flesta som insjuknar blir helt återställda, men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar.

Hur många smittas av TBE varje år?

Sedan år 2000 har antal smittade ökat. Under 1990-talet anmäldes 5070 fall per år i Sverige, därefter har antalet fall ökat till 200-300 fall per år. Förra året, 2017, ökade rapporterna till närmare 400.

Vilka symptom ger TBE?

Fas 1 – Feber och muskelvärk i upp till en vecka.

Fas 2 – Symptom på hjärn- eller hjärnhinneinflammation är hög feber, svår huvudvärk, illamående, förvirring och andra neurologiska problem.

Hur många sprutor måste man ta?

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Efter det är du skyddad i tre år.

Kan alla vaccinera sig?

Enligt 1177 visar all erfarenhet att du kan vaccinera dig både när du är gravid och ammar.

Barn som är äldre än ett år kan vaccineras mot TBE med samma intervall som vuxna.

