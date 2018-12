Vårdbolag kritiseras efter 142 klagomål i Norrköping

IVO har tittat närmare på 142 klagomål som kommit in till IVO och Patientnämnden Östergötland. Det har även kommit in fyra anmälningar enligt lex Maria från vårdcentralerna under året där IVO anser att Helsas internutredningar har varit bristfälliga.

Alla klagomålen gjordes inom loppet av ett år och många av ärendena gäller Vårdcentralen Spiran. Vissa ärenden rör också samma patient.

– Vi hade 143.000 besök på våra vårdcentraler i Norrköping under den här perioden och ser man på antalet klagomål ur det perspektivet så blir bilden en annan, säger Martin Höjlund, regionchef Öst hos Helsa.

IVO förutsätter att Helsa vidtar de åtgärder som krävs för att bättre förebygga vårdskador, enligt beslutet.

– Vi tar det här på största allvar, försäkrar Martin Höjlund.

Helsa driver vårdcentralerna Spiran, Östertull, Vilbergen, Skarptorp och Kneippen i Norrköping.