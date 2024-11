Varning för bedrägerivåg i Östergötland – äldre erbjuds vårdbesök

– Om du blir kontaktad utan att du själv har tagit initiativet till kontakt med vården så finns det anledning att bli misstänksam. Lämna aldrig ut e-legitimation eller bankuppgifter via telefon. Logga inte in i med bank-id under samtal, säger Rickard Lundin, säkerhets- och beredskapschef i Region Östergötland.

När målsäganden använder sitt Bank-ID eller sin bankdosa för att signera, ger de samtidigt gärningspersonen åtkomst till deras bank eller godkänner en korttransaktion.

Under de senaste två dagarna har ett tiotal kunder hos Vadstena Sparbank blivit utsatta för bedrägerier, uppger banken. Varje drabbad person har förlorat tiotusentals kronor.