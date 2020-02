– Det är generellt mycket vatten i Östersjön just nu. När det väl blir så här högt vattenstånd, brukar det vara så här års, säger Klara Matsson, vakthavande oceanograf.

SMHI varnar dessutom för kuling i mellersta och norra Östersjön under torsdagen. Vindarna kan komma upp i 15 meter per sekund under eftermiddagen.

Om vattenståndet kommer upp i 75 centimeter över det normala finns det risk att båtbryggor och kajer översvämmas.