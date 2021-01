Larmet kom vid åttatiden på söndagskvällen. Arbetet pågår för fullt på platsen och räddningstjänsten kyler ner närliggande byggnader.

- Just nu är det väldigt hett på platsen. Det kan räcka med hettan för att det ska sprida sig till en annan byggnad, säger inre befäl Mikael Kalered.

Huset får brinna ner under kontrollerade former under kvällen och natten. De boende har undersökts av sjukvården men ingen har förts till sjukhus.