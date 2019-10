Vanligast att välja vit bil

Den svarta bilen har länge varit den mest vanligt förekommande, men numer har vita bilar gått om och svart bil hamnar numer på andra plats. Östgötarna följer riket och väljer svart bil i andra hand, medan gotlänningar väljer röd bil efter vit.

– Andelen vita personbilar har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Under 2008 registrerades 17 000 vita personbilar i landet. Tio år senare är siffran 97 000. Samtidigt minskar andra färger. Exempelvis registrerades endast 139 bilar med färgen ljusgul under förra året, säger Susann Landström, sektionschef på Transportstyrelsen i en kommentar på myndighetens sajt.

Bilar med med färgglada färger minskar, visar kartläggningen, medan ökningen sker bland bilar med mer anonyma färger. Ovanligast är lila personbilar.