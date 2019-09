Klimatstrejk i Kristianstad – 9-åriga Iris: ”Min framtid det handlar om”

På 160 platser i landet gick barn och vuxna ut i en demonstration för att uppmärksamma klimatfrågan, som en följd av Greta Thunbergs uppmaning.

I Malmö samlades mellan 800 personer enligt polisens uppskattning. I Kristianstad gick cirka 100 personer med i tåget, en av dem 9-åriga Iris Gedeborg från Åhus.

– Jag är barn och det är min framtid det handlar om. Jag gillar att vara i naturen och vill inte att den ska förstöras. Man kan försöka att inte köpa så mycket plast, ha elbil och massa andra saker för att bidra, säger Iris Gedeborg.

Bakgrunden till manifestationen är en oro bland annat för höjda vattennivåer. En ny FN-rapport visar att havsnivån kan stiga uppemot en meter till år 2100 om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka.

Vill få makthavare att agera

Med dagens demonstration vill deltagarna få makthavare att agera.

– Klimatet är något som händer alla, oavsett om man är fattig eller rik. En strejk kan uppmärksamma i vardagen att det är ett problem, säger Jeanna Gullstrand, 18 år.

– Vi vill att politiker och makthavare lyssnar på den vetenskap som finns och som är enig om att det är bråttom. Vi vill att klimatfrågan ska genomsyra all politik och beslut inom näringslivet, så att vi kan uppnå målet i Parisavtalet om väl under 2 graders temperaturökning, säger Marit Fontana Oscarsson, aktiv i Fridays for future i Kristianstad.

Se inslaget ovan med Iris Gedeborg.