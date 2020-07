Amerikanskt journalsystem ska förnya den skånska vården

På pappret uppgår det maximala avtalsvärdet inklusive optioner och konsultavtal för SDV till 3,861 miljarder kronor. Med moms ligger det maximala avtalsvärdet på 4,826 miljarder, enligt Region Skåne. (Regionen är undantagen från momskostnader generellt och får dock tillbaka pålagd moms genom en särskild ersättning från staten.)

Enligt regionens ekonomidirektör har Region Skåne hittills betalat fakturor till Cerner på 314 miljoner kronor inklusive moms under perioden som sträcker sig från september 2018 till mars 2020.

Den interna kostnaden för projektmedarbetare som jobbat med SDV har uppgått till 25 miljoner kronor under 2018, 120 miljoner under 2019 och 30 miljoner under de tre första månaderna av 2020. Därutöver tillkommer kostnader för externa konsulter som uppgick till 100 miljoner kronor exklusive moms under 2019.

Källa: Region Skåne