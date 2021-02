Med längre mellan hyllorna och begränsat antal besökare öppnade årets bokrea under tisdagen. Kerstin Rydholm upplever att bokläsandet ökat under pandemin och just rean är, näst efter julhandeln, årets viktigaste veckor för bokaffärerna.

– Rean är inte bara viktig för oss, utan också för litteraturen och läsarna. Det är nu man vågar köpa böcker av författare man inte läst tidigare, säger hon.