Kris för turistbussföretagen: ”Nedgång på 95 procent”

– Nästan 1 000 bussar i hela Sverige är avställda och har ingen trafik överhuvudtaget. Det är väldigt kännbart för hela vår bransch, säger Mikael Nilsson om hur coronapandemin påverkar bussbranschen.

Mycket ställdes in

Tjörnarpsbuss har inte behövt permittera någon personal men undvikit att ta in extrapersonal som de annars gör under högsäsongerna. Många av sommarens bussresor ställdes in och nu försvinner de traditionsenliga julmarknadsresorna helt och hållet för företaget.

Hur länge klarar ni er i den här situationen?

– Det är svårt att säga. Vi försöker övervintra. Det vi hoppas på nu är klart ett vaccin som kommer i början på nästa år och att man börjar blicka framåt, att man som resenär börjar planera och att resorna så småningom kommer i gång, men det kommer ju ta tid.

I videoklippet berättar Mikael Nilsson att han trodde att 2020 skulle bli ett rekordår.