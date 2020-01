DO vill ha fler svar om böneförbudet

I början på sommaren beslutade Bromölla kommun att ingen, oavsett religion, får be på arbetstid.

Strax därefter startade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en tillsyn för att granska beslutet. Under hösten bad DO om ytterligare kompletterande frågor för att försäkra sig om att arbetssökande inte skulle avstå från att söka jobb i Bromölla kommun.

– Det är första gången vi gör en tillsyn av det här slaget, säger Claes Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen.

Vill ha fler svar

Nu har DO återkommit ännu en gång med frågor till Bromölla kommun, det skriver Kristianstadsbladet. Nu vill de ha svar på varför kommunen beslutat att särskilt förbjuda bön på arbetstid i förhållande till andra aktiviteter som arbetstagare kan ha behov av att göra på arbetstid.

Bromölla kommun ska också återkomma med svar på vilket sätt det varit ett problem i de verksamheter som träffas av den nya riktlinjen. DO vill även få in avtal som reglerar anställdas rätt till paus i arbetet.

– Vi vill ha svar på frågorna senaste 31 januari. Sen får vi se om vi kan formulera ett beslut eller om det finns fler frågetecken, säger Claes Lundstedt.