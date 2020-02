Eon förbereder sig eventuella problem efter stormen. Arkivfoto. Foto: Tomas Oneborg /SvD/TT

Elbolaget förbereder sig inför stormen: “Håller stenkoll”

Under söndagskvällen väntas stormvindar dra in över stora delar av södra Sverige. På Eon pågår förberedelser inför eventuella strömavbrott. Bland annat står extrapersonal redo att rycka in.

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för stora delar av Götaland och dessutom höjt varningen till en klass 2 i Skåne, Halland, Öland och Gotland. – Prognosen för hur det ser ut att bli har rört sig lite fram och tillbaka. Men vi har tät kontakt med SMHI. Vi håller stenkoll på stormen, säger Martin Callmeryd på Eons pressjour. Bland annat står extra personal redo. – Jag får inte säga exakt hur mycket personal det rör sig om, men det är ett antal team beredda, både till driftcentralerna och som är redo att ge sig ut, säger Martin Callmeryd. Vid större strömavbrott försöker man alltid först koppla om nätet för att så många som möjligt ska få tillbaka strömmen. – Och skulle det bli aktuellt med till exempel fällda träd kan vi exempelvis gå upp med helikoptrar. Sådana resurser står också redo, säger Martin Callmeryd. Dela Dela

