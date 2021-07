Läkare varnar: Fler olyckor med elsparkcyklar i Skåne

Siffror från Transportstyrelsen visar att det sedan 2019 har inträffat 495 olyckor med elsparkcyklar i Skåne och motsvarande siffra för hela landet är 1675.

– Vi ser just nu en ökning av antalet patienter som kommer in till akuten under helger och kvällar. Så klart är vi oroliga över den ökningen, säger Philipp Martin, akutläkare SUS.

”Belastar sjukvården i onödan”

Det är inte allt sällan det handlar om berusade personer som ska ta sig hem på natten eller ungdomar som åker flera stycken på en elsparkcykel.

– Elsparkcyklarna är inte byggda för att klara av den belastningen och blir för instabila vilket leder till olyckor som det går illa för.

Antalet personer som kommer in till akutmottagningen med skador ökar enligt akutläkaren och den utvecklingen är något de är oroade för.

– Det belastar sjukvården i onödan just nu när vi kämpar vi med corona, säger Philipp Martin.