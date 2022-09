Färdtjänstens bokningssystem låg nere i Malmö stad

– Vår leverantör som hanterar systemet felsöker just nu, sade Lars Hellström, enhetschef på serviceresor i Malmö stad, tidigare under eftermiddagen.

Enligt Malmö stad började problemen vid 14-tiden. Under flera timmar gick det varken att boka resa per telefon eller via appen.

Hur många beställer färdtjänst en vanlig eftermiddag i Malmö?

– Som mest 300 – 400 personer, men det går inte att säga hur många som berörs. Vissa kan ha kommit iväg, säger Lars Hellström.

Vid 16.40 började systemet att fungera igen. Men det väntas dröja innan färdtjänsten fungerar normalt igen.

– Det blir följdförseningar som vi måste hantera. Det tid lite tid innan vi har kommit i fatt igen, säger Lars Hellström.