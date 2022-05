Gravstenar vandaliserade på kyrkogårdar i Malmö

En man står och gråter vid sin pappas vandaliserade grav på Östra kyrkogården.

– Jag och mina barn skulle besöka graven för att hedra min pappa första dagen på Eid och så har det här hänt, det känns hemskt, säger mannen som vill vara anonym.

Han tycker att de borde sätta upp övervakningskameror på kyrkogårdarna för att det skulle bli slut på gravskändningarna.

Åtta polisanmälningar

Totalt åtta anmälningar har kommit in till polisen gällande vandaliserade gravar på Östra kyrkogården i Malmö. Det handlar om flera välta gravstenar.

– Till detta har man klottrat med röd färg på vissa gravstenar och på en vägg, och grävt mindre hål på vissa gravplatser, säger Nils Norling, presstalesperson vid polisen.

De första anmälningarna kom in under fredagen och sedan dess har ytterligare anmälningar trillat in.

Det handlar om både muslimska och ortodoxa gravplatser.

Polisutredningarna har lagts ner

Polisutredningarna kring det inträffade har lags ner eftersom polisen inte kunnat komma vidare i ärendet.

– Bara för att en anmälan läggs ner innebär inte det att det är bortglömt. Får vi in information som gör att vi kan komma vidare så är vi ett knapptryck bort så vi kan öppna utredningen igen, säger Nils Norling.

Det finns ingen misstänkt i ärendet och motivet är oklart.