Jury för alternativt nobelpris gick i spinn över kattforskning

Ig Nobel är en blinkning både till Nobelpriset och det engelska ordet ignobel, som översatt ungefär betyder, ”inte så ädel”.

Ju knasigare, desto bättre och i år ansågs alltså lingvisten Susanne Schötz forskning av katters olika ljud kvalificera sig för priset i biologi.

Hon och hennes forskarkollegor har gjort flera studier av de olika läten tamkatter använder, i synnerhet när de kommunicerar med människor och Ig Nobels motivering löd:

”For analyzing variations in purring, chirping, chattering, trilling, tweedling, murmuring, meowing, moaning, squeaking, hissing, yowling, howling, growling, and other modes of cat–human communication.”

Susanne Schötzer.

Prisceremonin, som ägde rum på torsdagkvällen, var som vanligt omgärdad av lustigheter. Till exempel består priset av tio tusen miljarder zimbabwiska dollar. En summa värd bara några kronor.

