Brottsoffer tvingas vänta på upprättelse i Hässleholm

Att det tar längre tid än vanligt beror på flera olika saker.

– Vi är ju väldigt sårbara. Vi är tre domare, och vi insjuknade alla i covid samtidigt. Det innebar att vi fick stänga ner vår tingsrätt och isolera, säger Kristina Andersson, lagman vid Hässleholms tingsrätt.

En ovanligt stor andel förtursmål under 2019 och 2020 har också lett till att fler mål släpar efter in i 2021. Förtursmål är mål där den misstänkte sitter häktad, eller är under 18 år. Dessa mål har förtur och måste läggas fram inom 14 dagar.

Rättegång först i februari

De mål som kommer in nu – och som inte är förtursmål – kommer inte gå till huvudförhandling förrän i februari nästa år. Det gäller bland annat den uppmärksammade lastbilsolyckan från november förra året, i vilken en man och en kvinna omkom.

– Det drabbar personer som har en fordran och som inte får betalt för den, och det drabbar föräldrar som inte kan komma överens om var barnet ska bo, säger Kristina Andersson.

Kan fortsätta begå brott

Brottsoffer riskerar också att drabbas eftersom väntetiderna kan leda till att en misstänkt fortsätter begå brott.

– Det kan ju vara samma offer, till exempel vid våld i nära relationer, säger Kristina Andersson.

Polisen har blivit bättre

Pernilla Åström, chefåklagare i Kristianstad menar att polisen blivit snabbare när det gäller att utreda brott, vilket också bidrag till fler mål i rätten.

– Vi på åklagarmyndigheten har länge haft en lite för liten kostym. Samtidigt har polisen under flera år ökat på och blivit duktigare och levererat mer och mer. Folk jobbar mycket hårt, men vi hinner inte med fullt ut, säger Pernilla Åström.