Lila odlingsljus i Trelleborg förvirrar fåglar

Den lila himlen över Trelleborg har stört många människor så pass att de klagat till kommunens miljöförvaltning. Och nu visar det sig att även fåglar påverkas, vilket P4 Malmöhus var först med att berätta. Det är som att fåglarna ”fastnar” i ljuset och flyger runt och runt.

– Det blir så ibland, säger Anders Hedenström, professor i ekologi vid Lunds universitet som forskar kring bland annat nattaktiva fåglar.

Mest vid dis och dimma

Han berättar att det här är ett känt fenomen.

– Man har kunnat se det kring fyrar och fyrskepp. Särskilt ofta händer det när det är disigt, för då lyses liksom hela luften upp och också i sträcktider då det är mycket fåglar i luften, säger Anders Hedenström.

Han berättar att efter attacken mot World trade center i New York placerades mycket starka ljuskäglor på Ground Zero, käglor som lockade stora mängder fåglar. De flög rakt in i stans skyskrapor och dog, men annars är inte ljuset i sig farligt för fåglarna.

De som fastnar i ljuset flyger vidare nästa natt.

Ljus förorenar

Fåglar navigerar med hjälp av flera olika sinnen, bland annat magnetsinnet.

– Vi vet inte helt och hållet hur det fungerar, men vi vet att det är kopplat till synen, säger Anders Hedenström.