Malmö triathlon avgjordes i helgen

Delar av innerstaden har under helgen varit avstängd för att tävlingarna ska äga rum. Under lördagen var det en deltävling i Europacupen i triathlon och under söndagen var det final i svenska triathloncupen. Dessutom kunde vanliga motionärer tävla i två distanser- sprint eller olympisk distans.

En av de tävlande är Kalle Albjär:

– Man går igenom så många stadier i huvudet och kroppen. Det är jätteskönt men sen får man vila och ta ett dopp, käka lite och chilla.

Tävlingen är ett genrep inför nästa år när Malmö står som värd för europamästerskapen i triathlon.

Se videon och följ med under Malmö Triathlon.