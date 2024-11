Misstänkt våldtäkt i kulvert under sjukhuset i Malmö

Polisen är mycket förtegen om vad som hänt, men enligt uppgifter från sjukhuset så ska våldtäkten ha skett i kulverten. Det är alltså de långa underjordiska korridorer som går under hela sjukhuset och som används till bland annat transporter.

– Jag kan bekräfta att vi inlett en förundersökning om våldtäkt, mer än så vill jag inte berätta just nu, säger Nils Norlin, pressinformatör hos polisen.

Han vill inte säga om det handlar om anställda eller patienter, bara att ingen är frihetsberövad.

Förstärkt kamerabevakning

Polisen undersöker nu bland annat om det finns kamerabilder på händelsen. Magnus Aspegren är pressansvarig på SUS och han bekräftar att det finns kameror i kulverterna.

– Vi har förstärkt kameraövervakningen på hela sjukhusområdet. Vi satte också in väktare under onsdagskvällen och de kommer att stanna kvar under torsdagen, säger han.

Sökt igenom kulverterna

För att komma ner i kulverterna behövs ett passerkort.

– Men inget system är ju helt säkert. Vi har nu sökt igenom kulverterna för att se så att inga obehöriga uppehåller sig där, säger Magnus Aspegren.