Här siktar Mohammed på rekord – åker inlines baklänges på två hjul

”Det känns underbart! Nu har jag gjort det och lyckats med med försöket”, säger Mohammed Nor Qara. Foto: SVT/Firas Razak

Under lördagen kan Simrishamnsbon Mohammed Nor Qara ha slagit ett världsrekord. Målet var att på inlines åka hundra meter på under 40 sekunder – baklänges och på bara två hjul. Han gjorde det på 33 sekunder.