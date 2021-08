Han provocerar med filmer om utsvävande gay-araber

Under World Pride visas och diskuteras film på biografen Panora i Malmö. Naures Sager håller just på att färdigställa filmen ”Habib & The Theif” som sedan ska visas på SVT. Hans film ”Sexdejt: 1-1” finns redan på SVT Play.

– Jag lyfter upp araber som vi inte är vana vid att se, säger Naures Sager.

Han och pojkvännen Michael Detlef driver tillsammans ett produktionsbolag.

– Allt vi gör blir mer och mer provocerande, säger Naures Sager när de visar musikvideon till hans första låt.

I klippet kan du bland annat se delar av hans senaste film och även höra hur det gick till när han skulle spela upp en låt ur filmen för sina föräldrar.