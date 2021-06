Nu kan skåningarna ta nattåget till Berlin

Klockan 20:31 börjar resan från Hässleholm, därefter finns möjlighet att gå på i Lund och Malmö. Strax innan klockan nio på morgonen kan resenärerna stiga av på perrongen i Berlin.

– I och med att Sverige, Danmark och Tyskland lättar upp sina restriktioner är det nu äntligen dags för oss att börja köra vår nya nattåglinje till Berlin via Danmark, säger Carl Adam Holmberg, Affärschef på Snälltåget i ett pressmeddelande.

Den nya nattågslinjen Stockholm-Berlin via Danmark ersätter den gamla linjen Malmö-Berlin.

Under sommarmånaderna blir det dagliga avgångar och under september och oktober körs fyra-fem avgångar i veckan i vardera riktningen.