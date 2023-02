Här kommer kylan till Nyhamnen i Malmö

Under våren ska Eon koppla ihop fjärrkylanäten i Västra Hamnen och i Nyhamnen. Just nu pågår arbetet med sträckan mellan Hjälmarkajen och Skeppsbron.

– Fjärrkyla är något som kommer i framtiden. En så kallad komfortkyla som behövs i butiker och bostäder. Vilket behövs för att hantera varmare somrar framöver, säger Peter Hjalmar, regionchef Eon Sverige.

Gigantisk rör-orm

Just nu har man borrat 23 meter under hamninloppet in till Malmö. Gångbanor och delar av vägbanan av avstängd.

– Hela rörlängden består av ett 20-tal 12 meterslängder som är ihopsvetsade och blidar tillsammans ett 250 meter långt rör, säger Ingrid Redin, projektledare Eon.

All manöverera ett gigantiskt rör på på just 250 meter i tät bebygelse har haft sina utmaningar. Till slut fyllde man röret med luft och lät det flyta i hamnbassängen.

– Vi hoppas att få allt klart till i maj, säger Peter Hjalmar.