Pandemieffekt: RS-virus sprids bland skånska barn

Ulrika Tinghäll Nilsson är sektionschef för barnmedicin på Skånes universitetssjukhus. Hon berättar att detta år inte är som tidigare år, när det gäller RS-viruset.

– Det är ganska speciellt att vi står hör i början av september när det är 25 grader varmt ute och pratar om RS-virus, säger hon.

RS-viruset är vanligtvis en större fråga för sjukvården under hösten och vinterhalvåret. Under 2019 och 2020 var februari respektive mars de månader med flest antal personer i Skåne som testat positivt för RS-virus. Sammanlagt var det 332 personer. Det visar Region Skånes egen statistik.

Hittills i år är det dock annorlunda. Under februari och mars 2021 testade bara en enda person positivt. Desto mer har kommit under sommaren, som vanligtvis är lugn. 22 personer testade positivt under juli och augusti i år – siffran var noll för samma månader under både 2019 och 2020.

Kan behöva andningshjälp

Enligt Ulrika Tinghäll Nilsson blir alla barn under sina första levnadsår utsatta för RS-smitta och sjuka. Hur viruset påverkar barnen är dock mycket olika.

– Vissa behöver ett besök här på akuten och kan sen gå hem men vissa behöver läggas in och få hjälp med andning, säger läkaren Ulrika Tinghäll Nilsson.

– De är ofta de allra minsta barnen som blir sjukast, säger hon.

Räknar med lång säsong

Det som hänt i år är att barn i mindre utsträckning än tidigare utsatts för RS-smitta. Detta beror på de restriktioner och rekommendationer som tagits fram för att begränsa spridningen av covid-19.

– Men i takt med att samhället öppnar upp mera så blir det en smittspridning och då har vi många barn som inte varit utsatta för ett RS-virus, säger Ulrika Tinghäll Nilsson.

Ulrika Tinghäll Nilsson räknar med en långdragen RS-säsong denna gång, men menar att kapaciteten ändå finns för möta en sådan.

– Vi har möjlighet att ta hand om patienterna, säger hon.