Covidfallen ökar men få äldre smittas

Sommaren har varit stabil menade regiondirektör Alf Jönsson när han drog igång pressträffen.

– Vi ska klara den här hösten också, sa han.

– Det kommer att bli tufft för näringslivet och jobben. Men vi ska klara det.

För att klara det ”nya normala” så ska Region Skåne göra det lättare att testa sig. Man ska också satsa på mobila team som kan sättas in när smitta dyker upp på till exempel en skola eller arbetsplats.

– Vi har stor förståelse för att besöksförbudet i äldreomsorgen har drabbat människor. Inte bara de äldre och sköra, men också alla oss andra, sa han.

– Men vi kommer att hitta lösningar för att man ska kunna träffas.

Antalet fall ökar

Smittskyddsläkare Eva Melander visade hur smittkurvan ser ut i Skåne och då kunde man se att den just nu pekar uppåt. Just nu ligger den i snitt på 45 fall per dag.

När det gäller smittan så sjunker smittan bland de äldre.

– Under sommaren har det varit enstaka fall, sa hon.

– Vi har haft ett par äldreboenden som haft problem med smitta. Men det är ändå mycket lite jämfört med hur det var i våras. Just nu finns det någon smittad på ett enda boende i Skåne.

Viktigt för att minska smitta

Antalet provtagna i Skåne har nu passerat 90 000 personer. Av de som provtagits så är det runt fyra procent som visar sig vara smittade.

– Vi är glada att vi har kommit igång med provtagningen, sa Eva Melander.

– Det är ett viktigt led att minska smittspridningen.

Inga stora kluster

Smittan finns fortfarande i hela Skåne. Det är lite högre siffror i Malmö och Helsingborg, men regionen ser inga stora smittkluster någonstans. Siffrorna handlar mycket om hur många som testar sig.

– Majoriteten av de smittade har blivit det här hemma, men vi ser också att folk som varit ute och rest i Europa har blivit smittade. Får man mista symptom ska man provta sig.

– Nu när allt rullar igång igen så ser vi att smittan ökar och vi följer detta noga, sa hon.

Smittspårning

Alla som får covid-19 i Skåne blir uppringd av någon från sjukvården. Den som är drabbad får information om vad som gäller. Det sker också smittspårning. Den sjuke får svara på frågor om vem man träffat, var man jobbat, vem som bor i hushållet.

– Vi ser att det är bättre att den som blir sjuk kontaktar sina närkontakter. Det går ofta snabbare, sa Eva Melander.

– Vi vill både minska smittan och också spåra var den kommer ifrån.

Eva Melander sa att hon kan förstå att många är trötta på covid-19 vid det här laget.

– Men hur det går beror på hur vi beter oss, sa hon.

– Därför är det viktigt att vi fortsätter att hålla avstånd och tvätta händerna.

Antikroppstester

För två veckor sedan öppnades möjligheten för allmänheten att testa om man har antikroppar. Första veckan testades drygt 12 000 personer och av dem hade drygt sju procent antikroppar.

– Det går inte att dra några slutsatser utifrån det, sa Pia Lundbom som är sjukvårdsdirektör.

– Vi kommer att följa resultaten framöver.

Ska styra patienterna

Under hösten kommer mer och mer av den normala sjukvården att dra igång.

– Vi kommer då att se hela regionen som ett sjukvårdsområde och styra våra patienter efter deras behov, sa Pia Lundbom

– Det är inte helt okomplicerat och det kommer att krävas politiska beslut för att det ska fungera.