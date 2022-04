Region Skåne erbjuder prostatatest – men hoppas att inte alla kommer

Frågan kring hur man ska testa för prostatacancer har varit på tapeten länge. Fråga har lyfts angående om ett screeningprogram som finns för exempelvis bröstcancer ska införas.

Det skulle innebära att samtliga män i en viss ålder får en inbokad tid skickad till sig – men Socialstyrelsen beslutade 2018 att säga nej till ett sådant program då de ansåg att fördelarna inte övervägde nackdelarna.

Läs om nackdelarna med att testa sig i faktarutan nedan.

Organiserad testning

Regionerna Skåne och Västra Götaland bestämde sig efter det beskedet för att stället börja med konceptet organiserad testning.

I Skåne är programmet i full gång sedan i fjol och inom några år ska alla män mellan 50 och 74 år får hem ett erbjudande om att göra ett så kallat PSA-prov, ett blodprov där man mäter värden för att se om det finns en risk för prostatacancer.

Under 2021 fick alla män i Skåne födda 1971 hem erbjudandet och under 2022 kommer det att vara män födda 1966 och 1972. Hittills har cirka 30 procent valt att boka in en tid.

– Målet är inte att alla ska ta provet utan att man läst igenom och fattat sig ett beslut, säger Anna-Karin Börjedahl, som är koordinator för den organiserade testningen.

Av de som har testat sig har tre procent haft ett förhöjt värde som lett till fortsatt utredning. De som inte visar något förhöjt värde förs in i rullorna och får inom en ram om några år möjlighet till ett uppföljningstest.

I Skåne är programmet för att organisera prostatatestningen i full gång sedan förra året. Foto: Otto Johansson/SVT

Överdiagnostik

Orsaken till att man inte vill att alla testar sig är risken för överdiagnostik. I och med att PSA-provet enbart är ett blodprov är det lättillgängligt och även om det sällan är så att en farlig prostatacancer utvecklas förrän efter just 50-års åldern så är det i dag många som testar sig oorganiserat hos exempelvis företagshälsovård eller privata kliniker.

– Många har en väldigt liten prostatacancer som aldrig kommer att göra någon skada. De ingrepp som en behandling innebär kan ha större påverkan. Vi vill inte göra cancerpatienter av de som inte behöver vara det, säger Anna-Karin Börjedahl.

I videoklippet ovan berättar Anna-Karin Börjedahl mer om den pågående prostatatestningen.