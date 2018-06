Grattis! – Skåne får bästa midsommarvädret

Sköna maj skämde bort oss med flera värmeböljor och slösande sol. Nu är det juni – och vi är tillbaka i det mer normala svenska sommarvädret.

– Om man tittar statistiskt så är en typisk svensk sommardag en dag med lite moln på himlen, runt 20 grader och kanske en regnskur framåt eftermiddagen, säger Per Stenborg.

Soligt, men blåsigt

Men nu är det ju inte vilken sommardag som helst som väntar, utan midsommarafton. En dag när vi vill att sommaren ska vara som vackrast och vädret som finast. Då vi vill sitta ute och äta och inte bli blöta när vi dansar runt midsommarstången. Och det ser ganska hoppfullt ut för Skåne.

– Under natten och morgonen kommer det att passera lite skurar, men de drar bort under förmiddagen, säger Per Stenborg.

– Sen spricker molntäcket upp och det blir ganska soligt och runt 20 grader. Men det kommer att bli blåsigt med frisk byig vind, så det blir nog skönast att sitta i lä.

Kylig kväll och natt

Framåt kvällen svalkar det av och till den som tänker ge sig ut och plocka sju sorters blommor så har Per Stenborg ett gott råd:

– Ta på en tröja! Det blir nog inte mer än en 13 grader på kvällen.

Däremot är det ingen risk för att bli blöt i håret under plockandet. Det finns inget regn i sikte under midsommarnatten och inte under veckoslutet heller.