Håll avstånd i kören – sång kan sprida mer corona än tal

Hittills har det saknats vetenskapliga undersökningar av hur mycket aerosolpartiklar och större droppar som verkligen avges när vi sjunger, det skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

– Det finns många rapporter om spridning av covid-19 i samband med körsång. Världen över har därför olika restriktioner införts för att göra sången säkrare, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi.

Tolv friska sångare och två personer med bekräftad covid-19 har medverkat i forskningsprojektet.

Kraftfull sång sprider mer aerosoler och droppar

Forskningsstudien visar att sång – särskilt högljudd och konsonantrik sådan – sprider mycket aerosolpartiklar (små luftburna partiklar) och stora droppar till den omgivande luften.

– En del droppar är så stora att de endast rör sig någon decimeter från munnen innan de faller neråt, medan andra är mindre och kan hålla sig svävande under många minuter. Särskilt uttalandet av konsonanter friger mycket stora droppar, där bokstäverna B och P sticker ut som de största aerosolspridarna, säger Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi.

Mängden partiklar analyserades

Under forskningsförsöket fick sångarna gå in i en specialbyggd kammare med filtrerad och ren luft. Under sångförsöket mättes aerosoler och större droppar med hjälp av starka lampor, en höghastighetskamera och ett instrument som kan mäta mycket små partiklar. Ju högre och mer kraftfull sång, desto mer aerosoler och droppar.

Under forskningsförsöket fick sångarna sjunga in i en tratt. I andra änden av tratten mättes aerosolpartiklarna. Foto: Malin Alsved

Munskydd hjälpte till viss del



Forskarna menar att munskydd kan göra en viss skillnad.

– När sångarna hade på sig ett enkelt munskydd fångades det mesta av aerosolerna och dropparna upp och nivåerna blev jämförbara med dem vid vanligt tal, säger Jakob Löndahl.

– Sången behöver inte tystna, men just nu bör den inte ske utan lämpliga åtgärder för att minska smittrisker.