Sökningarna efter den försvunna Malmökvinnan avslutas

Samtidigt pågår ett intensivt utredningsarbete.

– Vi jobbar nu med att kartlägga personer som kan ha med försvinnandet att göra och analyserar allt material, säger Nils Norling.

Han berättar att de just nu sållar i materialet som har kommit in under de sex dagar kvinnan varit försvunnen men vilka fynd de gjort vill han inte berätta eftersom det skulle förstöra utredningen. Polisen vädjar till människor som sett den silverfärjade Suzukin att höra av sig.

– Allt är av intresse om vare sig bilen har rullat eller stått stilla i malmöområdet vill vi veta det och om det är människor som synts intill bilen då vill vi veta det, säger Nils Norling.

Han säger också att det kan bli aktuellt att söka igen i Oxie men inte just nu. Inga andra sökinsatser är heller planerade.

Texten uppdateras.