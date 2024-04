Spelade padel 50 timmar i sträck – samlade in pengar för kampen mot självmord

Pontus Håkansson hann spela 33 matcher under helgen utan att sova. Han gör det för att samla in pengar till organisationen Suicide Zero.

– Jag jobbar på akuten i Malmö och får ofta se hur folk inte får hjälp. Min kusin tog sitt liv för något år sedan. Vänners vänner – det finns mycket i min närhet. Därför ligger det här väldigt varmt om hjärtat, säger han.

”Känns som en dålig fylla”

Pontus Håkansson har tidigare år arrangerat liknande evenemang, men aldrig så långt som 50 timmar.

– Allt smärtar, det känns som en dålig fylla, säger han när SVT Nyheter Skåne möter honom på slutetappen.

Hur står du ut?

– Det finns bilder här i hallen på folk som gått bort i suicid, jag har min kusin som en tatuering på armen. Det är motivering nog. När det är kämpigt så är det lätt att tänka på dem och kriga på, säger Pontus Håkansson.

I klippet ovan berättar Pontus Håkansson hur det är att spela padel 50 timmar utan sömn.