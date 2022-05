Stopp i tågtrafiken efter olycka mellan Hästveda och Ballingslöv

Enligt Skånetrafiken är det en ”urspårningsincident” som ligger bakom olyckan. Ersättningsbussar är beställda för berörda avgångar på sträckan.

Tåg som påverkas är:

Krösatågen på sträckan Växjö – Hässleholm och omvänt är inställda mellan Hästveda – Hässleholm.

Öresundståg till/från Kalmar ställs in på sträckan Hässleholm – Osby.

Öresundståg till/från Älmhult ställs in helt.

Stationer som påverkas är:

Ballingslöv, Hästveda, Osby, Killeberg, Älmhult, Diö, Vislanda, Alvesta, Gemla, Växjö, Hyllie, Triangeln, Malmö C, Lund C, Eslöv, Höör, Hässleholm, Nässjö C, Tranås, Mjölby, Linköping C, Norrköping C, Södertälje Syd, Stockholm Central, Helsingborg C, Hovmantorp, Lessebo, Emmaboda, Nybro, Kalmar C.