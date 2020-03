Foto: Mikael Nilsson

Stormen gör att tåg ställs in

SMHI har utfärdat en klass 2-varning under torsdagsdygnet i bland annat Skåne och Trafikverket har därför beslutat att ställa in tågtrafiken på ett antal sträckor med början idag klockan 9. Även tågen mellan Stockholm och Malmö ställs in.

SMHI varnar för vindstyrkor upp mot 28 meter per sekund ihop med regn. Vädervarningen gör att trafiken ställs in från klockan 9 på torsdagsmorgonen fram till klockan 5 på fredagsmorgonen. Innan tågtrafiken kan komma igång kommer alla sträckor att kontrolleras och eventuella fel åtgärdas. – Vi tar det här beslutet för att säkerställa att inga tåg ska bli stående med passagerare och att resenärer så tidigt som möjligt kan planera sin resa på annat sätt, säger Göran Holmberg på enheten Trafik i Malmö, i ett pressmeddelande. De sträckor som berörs är: Pågatåg mellan: Malmö – Ystad/Simrishamn Helsingborg – Förslöv/Halmstad. Öresundstågen gör extra uppehåll i Barkåkra och Förslöv Eslöv – Helsingborg Öresundståg mellan: Helsingborg – Ängelholm Ersättningsbussar kommer att gå på följande sträckor: Helsingborg – Ängelholm Simrishamn – Ystad Helsingborg C – Eslöv Bussar kommer också att köra i pendeltrafik mellan Malmö Hyllie och Ystad. Alla bussar går via mellanstationerna. Enligt Trafikverket är också tågtrafiken mellan Stockholm och Malmö inställd under hela torsdagsdygnet. Verket uppmanar resenärer att ta kontakt med respektive tågbolag för ytterligare besked. Fortsatt höga vattenstånd I samband med hårda vindar väntas vattennivån stiga i både Kattegatt och Öresund. Vinden som väntas är västlig. – Klassiskt sett drabbas västra Skåne hårdast och oftast blir det ett ganska smalt stråk där vindbanden hamnar, säger Per Stenborg, meteorolog på SVT. I Skåne, Kalmar- och Blekinge län kvarstår klass 2-varningar för höga vattenflöden. – Det ligger kvar sedan februariregnen. Det kommer komma en del regn idag och även på torsdag, därför kan det bli ännu högre flöden, säger Per Stenborg. Dela Dela

