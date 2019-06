Strömlöst på Malmö C – inga tåg kan passera

Många resenärer drabbas när tågen som ska gå genom Malmö centralstation står helt stilla. Det är strömlöst på hela Malmö station och man misstänker att två kontaktledningar har rivits ner.

Alla tåg som passerar Malmö C drabbas av tågstoppet.

– Inga tåg kommer därifrån, och de som är påväg in kommer inte ens in till Malmö C, säger Titti Unosdotter, kommunikatör på Skånetrafiken.

Enligt Trafikverket är stora störningar i hela södra Sverige att vänta.

– Det är mycket folk på plats och tidtabellen ändras hela tiden, säger SVT:s reporter Taner Caliskan.

Larmet kom strax innan 17.00 på måndagen, mitt i rusningstrafiken.

– Det är bekymmersamt, säger Titti Unosdotter på Skånetrafiken.

Skånetrafiken gör en felsökning och försöker få ut folk för att informera drabbade resenärer.

Tidigare i eftermiddags blev flera tåg mellan Malmö och Lund inställda efter en olycka i Burlöv.

Texten uppdateras