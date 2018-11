Supertalangen som frälste Kristianstad i slutsekunden

Med tio sekunder kvar av matchen mellan Montpellier och IFK Kristianstad stod det 30–30, en timeout senare, låg plötsligt avgörandet i 18-åriga Valter Chrintz händer. Vinstmålet knorrade han in precis innan slutsignalen ljöd. IFK Kristianstads dröm om vidare avancemang i Champions League lever i allra högsta grad.

– Jag är så fokuserad på att just hoppa in och få ett läge. Sen blev läget att göra mål så pass dåligt så jag såg ingen annan möjlighet än att knorra in bollen och så jag gjorde jag det, berättar Valter Chrintz.



Hör Valter Chrintz berätta och se drömmålet i klippet.