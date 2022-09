Tågstopp mellan Malmö och Lund i 10 dagar: ”Tänk på att vara ute i god tid”

Det kommer vara helt stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund mellan den 19 september och den 28 september.

– Kan man jobba hemma eller lösa resan på ett annat sätt är det bra men vi har en bra beredskap, säger Anders Engzell som är kommunikatör på Skånetrafiken.

Det kommer bli trångt på både bussar och vid busshållsplatserna och resan mellan Malmö och Lund kommer ta längre tid med buss än med tåg. Ersättningsbussar kommer avgå från Malmö C och Lund C med cirka fem minuters mellanrum. Bussar kör också in till Burlöv, Åkarp och Hjärup ungefär var 15:e minut.

Se vad det är för arbete som ska göras i klippet.