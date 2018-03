Trafikkaos väntar när E22 genom Lund stängs av

Cyklister och gående

Hyrcykelsystemen Digibike och Lundahoj har placerat fler cyklar och cykelstationer i området för att underlätta för dem som åker kollektivt att komma hela vägen till sin målplats.

Kollektivtrafik

När gång- och cykelvägen på Sölvegatan under E22 är avstängd 19 mars–21 maj kommer hållplats Lund Norra Trafikplats att vara stängd. Hållplats Brunnshög V ersätter hållplats Lund Norra Trafikplats. Den som reser till Ideon/LTH/Ridhuset/Lund C behöver byta buss på hållplats Brunnshög V. Från Brunnshög tar man linje 20 till Ideon/LTH/Lund C. Till Ridhuset/Sjukhuset/Lund C går linje 166 och 169. Även till och från ESS/MAX IV går linje 20.

5–19 april leds SkåneExpressen 1 och linje 169 om öster om E22 via Solbjersvägen, Utmarksvägen, Sandbyvägen, Sydöstra vägen, Trafikplats Råby och omvänt.

5–19 april måndag–fredag kör flera tågavgångar med förlängda tåg till och från Lund C. Information om vilka avgångar det gäller finns på skanetrafiken.se/e22. I rusningstid mellan Malmö och Lund, går det även mer än tio tåg i timmen i var riktning.

Biltrafik

Biltrafiken kommer att ledas om runt avstängningen. Omledningen visas med vitblå skyltar ute i trafiken. Södergående trafik leds via trafikplats 22 Lund Norra – Norra Ringvägen – väg 108 – trafikplats 19 Lund Södra. Norrgående trafik leds via via trafikplats 21 Gastelyckan – Sandbyvägen – Utmarksvägen – Solbjersvägen – trafikplats 22 Lund Norra.

Den rekommenderade vägen för den som inte har en målpunkt inne i Lund visas med grönvita skyltar ute i trafiken. Södergående trafik går då via trafikplats 23 Gårdstånga – väg 104 – Kävlinge – väg 108 – trafikplats 19 Lund Södra. För norrgående trafik finns två alternativ. Det första är via trafikplats 19 Lund Södra – väg 108 – Kävlinge – väg 104 – trafikplats 23 Gårdstånga. Det andra via Trafikplats 21 Gastelyckan – Dalby – Södra Sandby – trafikplats 23 Gårdstånga.

Källa: Lunds kommun