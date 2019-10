Tre barn dog under graviditet – lex Maria anmäls

Andelen graviditeter med fosterdöd ligger i Sverige på mellan tre och fyra fall per 1 000 graviditeter. Bland kvinnor som fött barn på Skånes Universitetssjukhus har andelen legat på samma nivå.

Men under 2018 uppmärksammade förlossningsverksamheten i Malmö, en ökning av antalet fall från 2 per 1000 graviditeter under 2017 till 5,7 året därpå.

– Vi har gått igenom samtliga fall och identifierat de som varit potentiellt undvikbara och därför ska de anmälas enligt lex Maria, säger Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvård på Skånes universitetssjukhus.

Genomgången har lett fram till att två av sammanlagt 29 fall under 2018, samt ett fall som inträffat 2019, kommer att anmälas enligt lex Maria.

Försenad igångsättning

– Alla fall där barn avlider innan eller i samband med förlossning, är djupt tragiska. Särskilt allvarligt är det om det hade kunnat undvikas. Vi gör nu allt vi kan för att minimera de risker som finns, säger Pia Teleman.

I två av de tre fallen som anmäls, hade man beslutat att sätta igång förlossningen men skjutit på det en dag, på grund av platsbrist på förlossningsavdelningen. I det tredje fallet upptäcktes det inte att barnet var tillväxthämmat under graviditeten.

– För att frigöra förlossningsrum behöver vi fler platser på BB-avdelningen och ett familje-BB i Malmö. Vi skulle behöva öka bemanningen på förlossningsavdelningen och ha längre öppettider på vår specialistvårdsakut, säger Pia Teleman.

Hon efterlyser även mer resurser för att kunna träffa patienterna oftare.

– Vi för en dialog om de resurser som behövs för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder.

Flera åtgärder pågår

Sus handlingsplan för förbättrad förlossningsvård, som påbörjades 2017, kommer nu att uppdateras.

Arbetet fortsätter för att minimera antalet fall av fosterdöd, både genom åtgärder för att kunna sätta igång förlossningen vid fler riskgraviditeter samt genom att förbättra överrapportering och kommunikation mellan vårdpersonal.

– Vi har redan vidtagit åtgärden att ta in patienter med symtom tidigare. Vi har ändrat vårt förhållningssätt och våra riktlinjer så att riskpatienter med värkar som tar kontakt med oss, snabbare ska få komma in för bedömning. Vår checklista för telefonrådgivning har också uppdaterats för att vi bättre ska kunna identifiera riskpatienter, säger Andreas Herbst, överläkare i obstetrik på Skånes universitetssjukhus.

Under 2019 är andelen fall av fosterdöd åter nere på tre fall per 1 000 graviditeter.