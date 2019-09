Två rån i centrala Malmö under natten

Vid 23-tiden på lördagsnatten larmades polisen till en adress i närheten av Västra hamnen efter att en person hade hört någon skrika. När polisen kom fram till platsen hittade de en man som berättade att han hade blivit rånad på sina tillhörigheter.

– Ingen person är frihetsberövad. Vi vet inte än om det har använts något tillhygge, vi kommer hålla flera förhör för att se vad som verkligen hände, säger Katarina Rusin, presstalesperson Polisregion Syd.

Gärningspersonerna sprang sedan från platsen. Mannen fördes med ambulans till sjukhuset. Ingen person är frihetsberövad.

Rån mot butik

Vid 03-tiden under lördagsnatten larmades polisen till en butik i centrala Malmö. Enligt polisen var det ett rånförsök där flera gärningspersoner med hjälp av hot försökt få med sig kontanter.

– Personerna lyckas inte få med sig några pengar. Utan tillgrep istället andra varor från butiken i samband med händelsen, säger Katarina Rusin.

Polisen sökte under natten med polishund för att försöka hitta gärningspersonerna. Men hittade inga under natten. Ingen person ska kommit till skada under rånet. En anmälan om försök till butiksrån samt stöld har upprättats.

– Det är inget som tyder på att rånen har en koppling till varandra. Men det kommer utredas och då får vi se om det finns några samband, säger Katarina Rusin.